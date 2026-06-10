Irmão do ex-presidente colombiano Uribe se entrega após condenação por liderar grupo paramilitar

O irmão do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe entregou-se à polícia para cumprir uma pena de 28 anos e três meses de prisão por formar um grupo paramilitar na década de 1990, anunciou o ex-líder na noite de terça-feira (9).

O pecuarista Santiago Uribe foi condenado em novembro de 2025 por liderar um grupo paramilitar conhecido como "Los 12 Apóstoles". Seus advogados apresentaram recursos à Suprema Corte de Justiça, que manteve a condenação.

A organização, que atuava no departamento de Antioquia, está envolvida em diversos assassinatos, incluindo as mortes de indivíduos acusados de colaborar com guerrilhas e criminosos comuns.

O ex-presidente Uribe afirmou em sua conta no X que seu irmão havia se apresentado a uma delegacia de polícia para "cumprir o mandado de prisão".