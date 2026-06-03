IRGC nega ataque ao aeroporto do Kuwait e culpa sistema de defesa Patriot dos EUA por danos

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) negou nesta quarta-feira, 3, que suas forças tenham atingido o aeroporto internacional do Kuwait e atribuiu os danos ao terminal de passageiros a uma falha dos sistemas de defesa Patriot operados pelos Estados Unidos.

Em comunicado divulgado por seu porta-voz, a IRGC afirmou que investigações realizadas pelo Irã indicam que a Força Aeroespacial da corporação "não efetuou nenhum disparo contra esse alvo". Segundo o texto, a destruição do terminal ocorreu após sistemas Patriot americanos falharem na interceptação de mísseis iranianos e atingirem a instalação aeroportuária.

A declaração contradiz a versão apresentada pelo governo do Kuwait. Mais cedo, autoridades kuwaitianas informaram que voos comerciais foram suspensos após um drone lançado pelo Irã atingir o aeroporto internacional do país, deixando vários feridos. Segundo o Ministério da Defesa do Kuwait, uma série de "drones hostis" atingiu e danificou o terminal de passageiros.

O episódio ocorre em meio à escalada das tensões entre Irã e Estados Unidos no Golfo. Na segunda-feira, o Comando Central dos EUA (Centcom) informou ter bombardeado centros de controle de radar e de drones em território iraniano, em resposta à derrubada de um drone americano por Teerã. Na ocasião, o Kuwait afirmou ter interceptado drones e mísseis durante um ataque iraniano, enquanto a própria IRGC confirmou ter realizado uma ação de retaliação após os bombardeios americanos.