IRGC contraria mídia estatal e nega linha direta com EUA sobre Estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) negou nesta sexta-feira a existência de um canal direto de comunicação com os Estados Unidos para tratar da segurança no Estreito de Ormuz, contradizendo informações divulgadas anteriormente pelo lado americano e até pela própria imprensa estatal iraniana.

Um porta-voz da IRGC afirmou, em comunicado enviado via Telegram, que as alegações sobre o tema são "completamente falsas" e foram "categoricamente desmentidas". Segundo o militar, "isso não aconteceu e não acontecerá". O general do grupo paramilitar iraniano acrescentou que "o Estreito de Ormuz é território do Irã e não tem relação com os Estados Unidos".

A declaração contrasta com informações divulgadas nos últimos dias pela agência estatal Fars e pela Press TV. Na segunda-feira, o presidente do Parlamento iraniano e chefe da delegação negociadora, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que Teerã e Washington haviam concordado em criar mecanismos de cooperação para a navegação em Ormuz, incluindo uma linha telefônica direta e um centro de contato para administrar incidentes envolvendo embarcações.