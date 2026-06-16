Irã: Trump diz que acordo nuclear avançou para 2ª fase e elogia liderança 'racional' iraniana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (16) que o acordo nuclear negociado com o Irã está concluído e deverá avançar para uma "segunda fase", que, segundo ele, será mais fácil de implementar. Em reunião com o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, Trump também descreveu os atuais interlocutores iranianos como pessoas "muito racionais" e disse acreditar que a liderança de Teerã busca ajudar o próprio país.

"Nós concluímos nosso acordo com o Irã e ele deve ser bem-sucedido", disse. "Ele vai para uma segunda fase, que acho que será até mais fácil." Trump voltou a negar informações de que os EUA pretendem investir recursos no Irã após o entendimento. Segundo ele, o único ponto essencial do acordo é impedir que Teerã obtenha armamento nuclear.

O presidente afirmou que o texto estabelece que o país não poderá desenvolver, comprar ou adquirir armas nucleares. "Se fizerem isso, sofrerão consequências inimagináveis", disse. Em outro momento, acrescentou que "todo o inferno cairá sobre eles" caso violem o compromisso.

Trump também afirmou que as autoridades iranianas com as quais negocia atualmente são mais pragmáticas do que grupos anteriores. "Estamos lidando com pessoas que considero muito racionais. Foram agradáveis nas negociações, fortes e inteligentes", declarou. Segundo ele, esses líderes "estão procurando ajudar seu país".

Questionado sobre a possibilidade de ações militares de Israel afetarem o acordo, Trump respondeu que o entendimento "pode sobreviver". Ao comentar o conflito envolvendo o Hezbollah no Líbano, classificou essa frente como "a guerra menor", enquanto definiu a questão iraniana como o principal foco regional.