Irã trabalha para facilitar passagem de navios do Japão por Ormuz e critica barreiras dos EUA

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que Teerã está trabalhando em esforços para facilitar a passagem de navios do Japão pelo Estreito de Ormuz, para que ocorra "sem problemas". A afirmação foi feita em mensagem via Telegram nesta segunda-feira, 1. A sinalização acontece poucas horas após uma ligação entre Pezeshkian e a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Segundo ele, o Irã adotará "todas as medidas ao alcance" para normalizar o tráfego marítimo em Ormuz e preservar a estabilidade e a segurança na passagem estratégica, bem como está "totalmente preparado" para facilitar a navegação marítima na importante rota.

Na mensagem, no entanto, Pezeshkian disse que o principal problema decorre das restrições e barreiras impostas pelos Estados Unidos ao transporte marítimo e ao comércio iranianos.

"O Irã sempre considerou a diplomacia o meio mais eficaz para resolver as questões existentes. No entanto, infelizmente, algumas partes, incluindo os Estados Unidos, ao descumprirem seus compromissos, além das ações desestabilizadoras do regime israelense, têm criado obstáculos aos processos diplomáticos", criticou Pezeshkian.