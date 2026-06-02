Irã publica vídeo de IA que mostra luta entre Cristo Redentor e Estátua da Liberdade

Um vídeo gerado por inteligência artificial (IA) e publicado pela Embaixada do Irã na Tunísia chamou atenção nas redes sociais ao retratar um embate simbólico entre o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e a Estátua da Liberdade, um dos principais ícones dos Estados Unidos.

A gravação foi compartilhada na rede X na segunda-feira, dia 1º, com a mensagem "Uma frente. Uma luta" e mostra o monumento brasileiro levando a melhor sobre a estátua americana em uma sequência de imagens produzidas digitalmente.

Nas cenas, a Estátua da Liberdade aparece diante do Cristo Redentor no alto do Corcovado. Após uma troca de golpes, o monumento brasileiro derrota a adversária, que despenca da montanha e se desfaz em pedaços.

A postagem foi feita em meio a um momento de tensão diplomática envolvendo Brasil e os Estados Unidos. Ainda na segunda-feira o governo do presidente Donald Trump anunciou a intenção de aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, alegando que determinadas políticas do Brasil prejudicam interesses comerciais americanos.

Cessar-fogo

O vídeo também foi divulgado enquanto Washington e Teerã tentam avançar nas negociações para um acordo provisório de cessar-fogo. Nesta terça-feira, 2, a agência semioficial iraniana Mehr informou que o governo iraniano ainda analisa a proposta apresentada pelos Estados Unidos e não enviou uma resposta oficial aos mediadores.

Segundo a agência, a versão final do acordo segue em discussão dentro do governo iraniano. A informação foi divulgada um dia após Trump afirmar que as negociações avançam em "ritmo acelerado", apesar dos sinais de divergência entre as partes.