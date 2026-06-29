Irã nega preparativos para negociações com EUA em Doha; Catar discute segurança com Teerã

A Embaixada do Irã em Doha negou nesta segunda-feira (29) que tenham sido iniciados os preparativos para uma nova rodada de negociações entre Teerã e Washington no Catar, contradizendo declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em comunicado, a representação diplomática classificou como "alegações infundadas" as afirmações do republicano e disse que, até o momento, não recebeu qualquer informação oficial sobre o tema.

Mais cedo, Trump havia afirmado que o Irã solicitou uma reunião com os EUA e que o encontro ocorreria nesta terça-feira, 30, em Doha. Posteriormente, a Casa Branca informou que os enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner viajarão ao Catar, sinalizando que os esforços diplomáticos seguem em andamento apesar das versões divergentes entre as partes.

Também nesta segunda-feira, o Catar reforçou o diálogo com Teerã sobre a situação regional. Em publicação no X, o Ministério da Defesa catariano informou que o vice-primeiro-ministro e ministro de Estado para Assuntos de Defesa, xeque Saud bin Abdulrahman bin Hassan Al-Thani, conversou por telefone com o ministro interino da Defesa do Irã, Majid Ebn Reza.