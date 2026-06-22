Irã: Ministério das Relações Exteriores diz que interação com a AIEA seguirá inalterada

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, enfatizou que a interação do país com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) continuará de acordo com os procedimentos atuais, em resposta a questionamentos da IRNA. Segundo ele, a interação continuará em conformidade com aprovações da Assembleia Consultiva Islâmica e as decisões do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã.

Autoridades familiarizadas com a negociação entre EUA e Irã na Suíça disseram à IRNA que o país persa não discutiu o dossiê nuclear durante as 18 horas de reuniões ou aceitou novos compromissos.

A declaração contraria afirmações feitas pelo vice-presidente dos EUA, JD Vance, de que inspetores da AIEA seriam autorizados a entrar no Irã. Para a Fars, uma fonte afirmou que o comentário do americano é "falso" e que "não houve qualquer discussão sobre inspetores estarem presentes no país durante as conversas na Suíça".

A possível parceria com a AIEA foi amplamente criticada pela Tasnim, agência de notícias ligada à Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, em inglês). Por outro lado, o Tesouro dos EUA mencionou positivamente as supostas inspeções de usinas nucleares iranianas pela AIEA, citando como um dos motivos para liberação das vendas de petróleo persa por 60 dias.

Em paralelo, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyyed Abbas Araghchi, e o presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, viajaram hoje para Omã, com objetivo de discutir cooperação bilateral e o gerenciamento do Estreito de Ormuz. Amanhã, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também deve dar início a uma viagem para encontrar países aliados do Golfo, entre eles Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Bahrein.