Irã lança mísseis contra Israel em primeiro ataque desde cessar-fogo de abril

Rastros de foguetes são vistos no céu, na cidade costeira israelense de Netanya JACK GUEZ / AFP

As autoridades militares de Israel informaram neste domingo (7) que identificaram o lançamento de mísseis balísticos por parte do Irã, no que seria o primeiro incidente desse tipo desde o cessar-fogo de abril.

Alertas foram enviados à população do norte do país para informar sobre a possível ameaça.

Segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF), dois mísseis que se dirigiam ao território israelense foram interceptados com sucesso.

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Em seguida, os militares divulgaram um novo aviso relatando o lançamento de outras ondas de projéteis em direção a Israel.

Após o episódio, o governo israelense anunciou que as escolas do país permanecerão fechadas na segunda-feira (8). O Comando da Retaguarda também recomendou que os cidadãos permaneçam perto de abrigos, diante do risco de uma intensificação significativa do conflito entre Israel e Irã.

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O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocou uma reunião de emergência com integrantes da área de segurança para discutir a situação.

Já o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, publicou em seu perfil na rede X: "Esta noite, Teerã deve queimar!"

Segundo o site norte-americano Axios, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai conversar com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para evitar que Israel responda aos ataques.

"Estamos próximos de um acordo [de paz] final com o Irã, eu não quero estragar tudo por causa do que está acontecendo agora", afirmou Trump.

Resposta a ataques ao Líbano

Na semana anterior, o Irã havia advertido que poderia atacar Israel diretamente caso o país realizasse ações militares contra Beirute. Neste domingo (7), Israel conduziu ataques à capital do Líbano em resposta a disparos feitos pelo Hezbollah contra regiões do norte israelense.

Pouco antes de emitir os alertas sobre os mísseis iranianos, as Forças de Defesa de Israel já haviam advertido sobre a possibilidade de ataques contra o país nas horas seguintes.

Neste domingo (7), após ataques do Irã, o exército israelense afirmou que continuará as operações em todo o Líbano e intensificará a pressão sobre o movimento islamista libanês Hezbollah.

— Atacamos os subúrbios do sul de Beirute em resposta aos incessantes ataques do Hezbollah contra os assentamentos israelenses no norte —declarou o general de brigada Effie Defrin.