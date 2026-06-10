Irã lança ataques contra bases americanas na Jordânia, no Kuwait e no Bahrein

As forças armadas do Irã lançaram ataques aéreos contra bases dos Estados Unidos na Jordânia, no Kuwait e no Bahrein na manhã desta quarta-feira (10), pelo horário local, logo após uma ofensiva americana contra alvos militares no sul do país persa.

A operação dos Estados Unidos foi lançada na terça-feira, 9, em retaliação à derrubada de um helicóptero militar americano perto do Estreito de Ormuz, na véspera. O regime iraniano, no entanto, negou ter relação com a queda da aeronave. Fonte: Associated Press.