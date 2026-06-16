Irã insiste que acabar com a guerra no Líbano é parte fundamental do acordo com EUA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta terça-feira (16) que acabar com a guerra no Líbano, assim como em todos os fronts, é "a questão mais importante" do acordo com os Estados Unidos.

"Do nosso ponto de vista, há duas partes neste memorando: de um lado, Estados Unidos e Israel, e do outro, Irã e Hezbollah", o partido?milícia libanês patrocinado por Teerã, destacou Araghchi em uma entrevista coletiva diante de diplomatas estrangeiros, transmitida pela televisão.

"Esta é, talvez, a questão mais importante do memorando: a declaração de um fim imediato e permanente da guerra em todos os fronts, incluindo o Líbano", disse o ministro iraniano.

Araghchi enfatizou que "pôr fim à guerra no Líbano é parte inseparável do fim completo da guerra".

Na segunda-feira, Washington e Teerã anunciaram um memorando de entendimento para acabar com a guerra, iniciada em 28 de fevereiro com o ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

O Líbano foi arrastado para o conflito quando, em 2 de março, o Hezbollah começou a lançar projéteis contra Israel, em solidariedade ao Irã, cujo líder supremo, Ali Khamenei, morreu dois dias antes nos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.

Israel respondeu com uma campanha em larga escala de ataques aéreos, uma invasão terrestre que prossegue e a destruição de diversas localidades no sul do Líbano.

Araghchi destacou que o fim da guerra não será completo "sem uma retirada das forças israelenses dos territórios que ocuparam neste conflito".

"Qualquer ataque militar por parte do regime sionista contra o Líbano, de agora em diante, e a ocupação contínua de territórios libaneses a partir de agora serão considerados uma violação do memorando de entendimento", explicou o ministro iraniano.

O primeiro?ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que as forças de seu país permanecerão no Líbano, e também em Gaza e na Síria, "pelo tempo que for necessário". O líder conservador enfrenta eleições neste ano.

O Hezbollah afirmou na segunda?feira que "repeliu", com foguetes e drones, os soldados israelenses que tentavam avançar em uma área do sul do Líbano, perto da cidade de Nabatiyeh.

O acordo entre Irã e Estados Unidos deve ser assinado na próxima sexta?feira na Suíça.

O governo iraniano será representado pelo principal negociador do país e presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, confirmou nesta terça?feira o vice?chanceler Majid Takht Ravanchi. Ele também revelou que os Estados Unidos serão representados pelo vice?presidente JD Vance.

Araghchi acrescentou, durante a sessão informativa com diplomatas estrangeiros, que as negociações sobre um acordo relativo ao programa nuclear iraniano e à suspensão das sanções começarão após a assinatura do acordo.