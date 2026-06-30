Irã: Guarda Revolucionária diz que dois membros do grupo foram mortos em 'ato terrorista'

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou, em mensagem divulgada nesta terça-feira, 30, no Telegram, que dois integrantes do grupo foram mortos "em um ato terrorista". Borhan Krisani e Khaled Khaledinia foram mortos em casa, e outros dois membros da Guarda Revolucionária ficaram feridos. O grupo, no entanto, não forneceu detalhes sobre o ataque. O episódio surge em um momento de impasse sobre a continuidade das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.