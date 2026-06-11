Irã fecha Estreito de Ormuz após novos ataques dos EUA

Imprensa iraniana relatou explosões nas proximidades do Estreito de Ormuz. AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP

O comando militar do Irã anunciou, nesta quarta-feira (10), o fechamento do Estreito de Ormuz, afirmando que embarcações não poderão transitar pela região e que qualquer tentativa de passagem será alvo de ataque.

Pouco depois, o exército dos Estados Unidos declarou que embarcações comerciais seguem navegando normalmente pelo estreito.

As manifestações ocorrem após os EUA iniciarem, pelo segundo dia consecutivo, uma nova série de ataques contra alvos iranianos. A informação foi divulgada pelo Comando Central dos EUA (CENTCOM), que classificou a ofensiva como resposta à “agressão contínua e injustificada do Irã”.

“﻿As forças do Comando Central dos EUA começaram a lançar ataques adicionais de autodefesa hoje, às 17h15 (horário do leste dos EUA), contra múltiplos alvos no Irã, sob ordens do Comandante-em-Chefe”, informou o CENTCOM.

Após os anúncios, a imprensa estatal iraniana relatou explosões nas proximidades de Minab e Sirik, áreas próximas ao Estreito de Ormuz. As informações são da CNN.