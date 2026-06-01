Irã emite alerta para moradores do norte de Israel e diz que paciência militar 'tem limite'

O Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, ligado à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês), alertou nesta segunda-feira, 1, moradores do norte de Israel e de assentamentos militares a deixarem a região caso o governo israelense amplie suas operações no Líbano, elevando a tensão no Oriente Médio.

Em comunicado, o comando militar afirmou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ameaçou bombardear Dahieh, subúrbio ao sul de Beirute, e outras áreas da capital libanesa, além de emitir alertas para a retirada de moradores locais.

Segundo o texto, caso essas ameaças sejam executadas, os residentes de áreas no norte de Israel e de localidades militares nos "territórios ocupados" devem abandonar a região para evitar sofrer danos. O comunicado acusa Israel de promover repetidas violações do cessar-fogo.

Também nesta segunda-feira, o conselheiro militar do líder supremo do Irã, aiatolá Mojtaba Khamenei, Mohsen Rezaei, elevou o tom das advertências contra Israel e seus aliados. Em publicação no X, Rezaei afirmou que o Estreito de Ormuz está "sob gestão do Irã" e declarou que Teerã não permitirá a continuidade do que chamou de "cerco marítimo", nem uma escalada das tensões no Líbano. "A paciência das forças armadas da República Islâmica do Irã tem um limite", escreveu Rezaei.