Irã e EUA concordam com criação de mecanismo para garantir fim de operações no Líbano

O Irã e os Estados Unidos concordaram com a criação de um mecanismo para garantir o encerramento das operações militares no Líbano, informaram os mediadores Paquistão e Catar nesta segunda-feira, 22.

O anúncio surge depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou o Irã nas redes sociais por seu apoio ao grupo xiita libanês Hezbollah. O alerta provocou um aumento das tensões entre os dois lados enquanto o vice-presidente norte-americano, JD Vance, estava na Suíça para conversas com o Irã, no domingo, 21.

As discussões foram desviadas para se concentrar nos combates entre o Hezbollah e Israel, que colocaram em risco o acordo de paz assinado por Trump na semana passada.

A Casa Branca queria inicialmente que a discussão se concentrasse no programa nuclear do Irã.

Em comunicado, Catar e Paquistão também disseram que foi estabelecido um canal de comunicação entre Irã e Estados Unidos para evitar incidentes e permitir passagem segura de embarcações comerciais pelo Estreito de Ormuz.

As conversas técnicas continuarão pelo restante da semana no resort de Bürgenstock sobre todos os temas, disseram os mediadores. Fonte: Dow Jones Newswires.