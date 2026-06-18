Irã diz ter acordo com Omã sobre gestão de Ormuz e exige suspensão de sanções ao petróleo

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou que Teerã e Omã chegaram, "em grande medida", a um acordo sobre os mecanismos de administração do Estreito de Ormuz, em meio às negociações com os Estados Unidos. Segundo ele, a gestão da passagem estratégica ficará sob responsabilidade compartilhada dos dois países, e o Irã receberá compensação financeira pelos serviços prestados no estreito.

Baghaei também reiterou que o programa de defesa iraniano não fará parte de nenhuma negociação. "Nossas capacidades de defesa não serão discutidas em nenhum processo", declarou.

Sobre a questão nuclear, o porta-voz disse que o Irã não aceitará enviar material enriquecido para fora do país. De acordo com ele, a única alternativa considerada aceitável é a redução do nível de enriquecimento dentro do próprio território iraniano.

O representante iraniano voltou a defender o fim das restrições ao setor energético. Segundo Baghaei, as sanções sobre o petróleo iraniano devem ser suspensas, permitindo que o país venda sua produção sem obstáculos relacionados a transporte, seguros ou recebimento de receitas.

Em relação às negociações com Washington, ele advertiu que Teerã responderá na mesma medida caso os Estados Unidos atrasem a implementação dos compromissos assumidos. "Se os americanos começarem a protelar a execução de suas obrigações, faremos o mesmo", afirmou.