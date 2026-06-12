Irã diz que texto de memorando com EUA ainda não foi aprovado e nega concessão sobre Ormuz

O texto de um possível memorando de entendimento entre Irã e Estados Unidos ainda não recebeu aprovação final das autoridades competentes da República Islâmica, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (12) pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês). A publicação ocorre em meio a especulações sobre um acordo para encerrar o conflito entre os dois países e após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que um entendimento está próximo de ser assinado.

De acordo com a IRGC, a pressão militar e diplomática de Washington para alterar o texto de 14 artigos não teve sucesso. Ainda segundo a publicação, os EUA teriam informado, por meio de um mediador do Catar, que as modificações propostas mais recentemente já não seriam necessárias. O relato acrescenta que Teerã rejeitou novas mudanças sugeridas por Washington após tentativas de pressão envolvendo ameaças, ações militares e esforços diplomáticos.

Apesar disso, o texto ainda precisa passar por análise e aprovação dos órgãos competentes iranianos. "Até que esse processo seja concluído, especulações e notícias sobre o conteúdo do acordo não devem ser consideradas confiáveis", afirmou a mensagem da IRGC no Telegram.

Em paralelo, a agência estatal iraniana IRNA negou que os termos do rascunho prevejam concessões sobre o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo. Segundo a agência, o texto não inclui qualquer compromisso de Teerã de ceder a gestão da passagem marítima ou restaurar as condições existentes antes da ofensiva militar conduzida por EUA e Israel.