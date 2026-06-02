Irã diz que proposta dos EUA segue em análise após Trump afirmar avanço nas negociações

O governo do Irã ainda não concluiu a análise da proposta americana para um acordo provisório de cessar-fogo assim como não apresentou uma resposta oficial aos mediadores envolvidos nas negociações, informou nesta terça-feira, 2, a agência semioficial iraniana Mehr.

Segundo uma fonte ouvida pela publicação, a versão final do entendimento continua sendo debatida internamente em Teerã. De acordo com a agência, nenhuma decisão definitiva foi tomada até o momento.

A informação foi divulgada um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que as negociações com a República Islâmica avançam rapidamente. Em publicação na rede Truth Social, o republicano disse que as conversas seguem em "ritmo acelerado", apesar dos sinais de impasse entre as partes.

Na segunda-feira, dia 1º, a agência iraniana Tasnim informou que Teerã havia suspendido temporariamente as negociações em protesto contra a ampliação da ofensiva israelense no Líbano e contra o que classificou como violações do cessar-fogo firmado entre Irã e Estados Unidos em abril. Segundo o veículo, a equipe negociadora iraniana interrompeu o diálogo e a troca de propostas por meio dos mediadores.

A cautela do governo iraniano também estaria relacionada à desconfiança em relação a Washington. Segundo a fonte citada pela Mehr, o histórico de descumprimento de compromissos por parte dos Estados Unidos levou Teerã a adotar uma postura mais cuidadosa durante as negociações.

Ainda de acordo com a agência, o Irã busca garantias de que um eventual acordo produza "benefícios reais e tangíveis" para o país. O entendimento em discussão é visto como uma tentativa de preservar o cessar-fogo e abrir caminho para negociações mais amplas sobre a segurança regional e o programa nuclear iraniano.