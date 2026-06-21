Irã diz que negociação com os EUA entrou em 'fase difícil', mas nega intenção de interrompê-la

As negociações entre Washington e Teerã "entraram em uma fase difícil", após a declaração "insultante" do presidente dos EUA, Donald Trump, segundo a agência de notícias estatal IRNA. Trump fez múltiplos avisos provocativos ao Irã neste domingo, 21, incluindo a ameaça de "atingir o Irã muito fortemente novamente".

Um funcionário com conhecimento das negociações disse à Associated Press que a delegação iraniana continua envolvida nas negociações e não indicou aos mediadores qualquer intenção de sair.

O funcionário pediu anonimato devido à sensibilidade das negociações. Fonte: Associated Press