Irã diz que não haverá estabilidade regional sem retirada de Israel do Líbano

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou nesta quinta-feira (4) que não haverá estabilidade no Oriente Médio enquanto Israel não se retirar dos territórios que considera ocupados no Líbano. Em comunicado divulgado via Telegram, a força militar iraniana também condicionou seu apoio a um cessar-fogo regional à interrupção dos ataques israelenses e à retirada das tropas para além das fronteiras internacionalmente reconhecidas.

Segundo a IRGC, a condição inicial para a aceitação de um cessar-fogo na guerra regional sempre foi a implementação da trégua em todas as frentes, incluindo o Líbano. O grupo afirmou que Israel deve interromper imediatamente as operações militares contra o território libanês, retirar-se das áreas ocupadas e reconhecer a integridade territorial do país. "Não haverá estabilidade na região sem a retirada dos territórios ocupados do Líbano", declarou.

O comunicado também traz críticas a Israel e aos Estados Unidos. A Guarda Revolucionária acusou o governo israelense de continuar promovendo ataques contra civis e afirmou que as condenações de organismos internacionais não tiveram efeito sobre a conduta de Tel Aviv. Segundo o texto, as iniciativas americanas sob o argumento de promover a paz resultaram apenas em "mais crimes e genocídio".