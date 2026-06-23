Irã decreta três dias de feriado para funeral do ex-líder supremo Ali Khamenei

O Irã decretou, nesta terça-feira (23), três dias de feriado na capital Teerã em homenagem ao funeral do aiatolá Ali Khamenei, que governou o país por quase 37 anos antes de ser assassinado em um ataque conjunto de Israel e Estados Unidos.

Uma homenagem nacional está planejada para ocorrer em Teerã de 4 a 6 de julho, anunciou Hassan Hasanzadeh, membro do comitê organizador. Esses dias serão feriados e a cidade estará "completamente fechada", afirmou.

Ali Khamenei será sepultado em 9 de julho na cidade sagrada de Mashhad (nordeste), seu local de nascimento.