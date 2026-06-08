Irã culpa política externa dos EUA por troca de ataques com Israel; Trump ordena fim das ações militares

Míssil foi flagrado semienterrado na cidade de Jericó, na Palestina, nesta segunda-feira. Ahmad GHARABLI / AFP

O Irã responsabilizou os Estados Unidos pela troca de ataques com Israel que vem ocorrendo desde domingo (7). Segundo declaração do porta-voz do ministério de relações exteriores, Esmaeil Baghaei, feita nesta segunda-feira (8), as ações de Tel-Aviv não podem ser dissociadas da política externa dos americanos.

O ministro afirmou que os Estados Unidos têm responsabilidade direta pelos bombardeios, pois, segundo ele, Israel não toma decisões sem consultar Washington. Baghaei ainda avaliou que o ataque só aumenta a desconfiança e agrava a situação com o governo americano.

No entanto, Donald Trump postou um apelo em seu perfil na rede Truth Social na manhã desta segunda-feira. "Israel e Irã devem parar os ataques imediatamente", escreveu o presidente dos Estados Unidos.

Poucas horas depois, o comando das Forças Armadas iranianas anunciou a suspensão dos ataques contra Israel. O Irã "respondeu com veemência" aos bombardeios israelenses nos subúrbios do sul de Beirute, afirmou o comando em comunicado, acrescentando que "consequentemente, a operação está interrompida". O comando advertiu que o país retaliará em caso de novos ataques israelenses no Líbano.

Troca de ataques

As autoridades militares de Israel informaram no domingo (7) que identificaram o lançamento de mísseis balísticos por parte do Irã, no que seria o primeiro incidente desse tipo desde o cessar-fogo de abril. Segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF), dois mísseis que se dirigiam ao território israelense foram interceptados com sucesso. Não há relatos de feridos.

Israel revidou o ataque do Irã e bombardeou "alvos militares" iranianos na manhã desta segunda (noite de domingo no horário de Brasília). "A Força Aérea Israelense atacou alvos militares pertencentes ao regime terrorista iraniano no oeste e centro do Irã há pouco", diz postagem do órgão nas redes sociais.

A reação de Israel contrariou um pedido de Trump ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. "Estamos muito perto de um acordo final com o Irã. Vai ser um bom acordo. Não quero que isso seja arruinado pelo que está acontecendo agora", afirmou Trump ao site Axios após o ataque do Irã a Israel.

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Nova escalada

Na semana anterior, o Irã havia advertido que poderia atacar Israel diretamente caso o país realizasse ações militares contra Beirute. No domingo, Israel conduziu ataques à capital do Líbano em resposta a disparos feitos pelo Hezbollah contra regiões do norte israelense.

O Irã afirmou, então, que Israel havia "cruzado todas as linhas vermelhas" no Líbano e, em seguida, anunciou a suspensão dos voos em seu aeroporto internacional. Logo depois, o exército israelense informou que interceptou 11 mísseis iranianos. O ataque, classificado por Israel como "grave erro", não deixou vítimas.