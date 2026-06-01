Irã confirma ataque a navio com bandeira do Panamá no Mar de Omã em retaliação aos EUA

A Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) confirmou que lançou um ataque ao navio "MSC Sarisky", que navegava com bandeira do Panamá, em retaliação à investida militar americana à embarcação iraniana "Lian Star", informou o Tehran Times nesta segunda-feira, 1.

O navio de bandeira panamenha foi danificado pela explosão causada por um míssil nas águas territoriais iraquianas após ter esvaziado a carga que transportava.

A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica declarou que qualquer ato de agressão por parte das forças americanas na região será respondido de maneira firme e decidida, segundo a mesma publicação.