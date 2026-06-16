Irã: chanceler diz que fim da guerra inclui retirada de Israel do Líbano, segundo TV estatal

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta terça-feira (16) que o fim da guerra envolvendo o país inclui a retirada de Israel de áreas ocupadas no Líbano, segundo a TV estatal iraniana, após o anúncio de um acordo provisório de paz entre Irã e Estados Unidos.

De acordo com a emissora, Araghchi fez o comentário em um briefing com diplomatas estrangeiros. A TV não exibiu as declarações em vídeo, mas as reproduziu em uma tarja na tela.

"O fim da guerra no Líbano é uma parte inseparável do fim completo da guerra", teria dito Araghchi. "Sem a retirada das forças israelenses dos territórios que ocuparam durante esta guerra, a guerra não chegou totalmente ao fim."

Ele acrescentou que novos ataques israelenses ao Líbano "serão considerados por nós uma violação do Memorando de Entendimento" com os EUA.

Ainda não está claro o conteúdo do acordo provisório, já que ele ainda não foi divulgado publicamente na íntegra.