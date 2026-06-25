Irã ataca navio no Golfo do Omã, dizem EUA; ONU interrompe plano de evacuação no Estreito de Ormuz

Incidente ocorreu após mais de uma semana de relativa calma no estreito. AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / AFP/ISNA

A agência marítima da Organização das Nações Unidas (ONU) interrompeu, nesta quinta-feira (25), o plano de evacuação do Estreito de Ormuz após um ataque contra uma embarcação no Golfo de Omã.

Fontes militares dos Estados Unidos afirmam que o Irã teria disparado contra o navio, conforme o g1. Segundo a Organização de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO), um projétil de origem desconhecida atingiu o cargueiro no Estreito de Ormuz, a 7,5 milhas náuticas (14 quilômetros) a sudeste de Dahit, em Omã.

A empresa britânica de segurança marítima Vanguard Tech identificou a embarcação como o porta-contêineres Ever Lovely, de bandeira de Singapura.

"Decidi suspender temporariamente sua implementação para confirmar novamente que as garantias de segurança necessárias continuam vigentes tanto para os navios que figuram em nossa lista de evacuação quanto para todos aqueles que se encontram na região", declarou, em comunicado, o secretário-geral da agência da ONU, Arsenio Domínguez.

Entenda

O incidente ocorreu após mais de uma semana de relativa calma no estreito, depois que Teerã e Washington suspenderam bloqueios mútuos como parte de um memorando de entendimento destinado a pôr fim à guerra no Oriente Médio.

O memorando de entendimento prevê a livre passagem, sem cobrança de pedágios, pelo Estreito de Ormuz durante um período de 60 dias. No entanto, o Irã pretende impor taxas de trânsito nessa rota estratégica para o comércio mundial de hidrocarbonetos, medida à qual Washington se opõe de forma categórica.

Omã afirmou no início da semana que estava discutindo a questão com o Irã, mas esclareceu nesta quinta-feira que não estão previstas "taxas de passagem".

As autoridades de Omã também anunciaram a abertura de um "corredor marítimo temporário", descrito como uma iniciativa conjunta com a ONU.

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, ameaçou responder com "medidas apropriadas" a qualquer tentativa de transitar pelo estreito sem sua autorização prévia.

Em 12 de junho, um navio também foi atingido por um projétil de origem desconhecida no estreito, em frente à costa de Omã, segundo informou a UKMTO.

Relembre o confronto no estreito

O conflito, iniciado em fevereiro, causou tensão no Oriente Médio e provocou impactos no restante do mundo.

O líder supremo Ali Khamenei foi morto na primeira onda de bombardeios. O Irã respondeu com mísseis e drones contra Israel, bases americanas e alvos em países do Golfo aliados de Washington.