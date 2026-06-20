Irã anuncia fechamento de Ormuz em resposta a ataques de Israel no Líbano

O comando militar central do Irã anunciou neste sábado (20) o fechamento do Estreito de Ormuz em resposta aos ataques de Israel no sul do Líbano, por considerá-los uma violação de seu acordo com os Estados Unidos.

Em um comunicado divulgado pela televisão estatal, a instituição anunciou que o estreito "será fechado à passagem de navios" e afirmou que esse "primeiro passo é uma resposta ao descumprimento da promessa por parte do inimigo".

A nota também advertiu que, "se a agressão continuar, serão planejadas novas medidas para obrigar o inimigo a cumprir suas obrigações".