Irã anuncia ataque com drones contra base dos EUA no Bahrein

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou nesta quarta-feira (10) que atacou uma base americana no Bahrein, após bombardeios dos Estados Unidos contra o Irã em retaliação à derrubada de um de seus helicópteros no Estreito de Ormuz.

"O regime belicista americano atacou na madrugada de hoje vários pontos de Jask, Sirik e Qeshm, sob pretextos falsos, e destruiu uma torre de telecomunicação em Sirik e dois reservatórios de água naquela cidade", afirmou o exército ideológico do Irã, citado pela imprensa local.

"Em resposta à ação cruel do inimigo, os combatentes navais da Guarda lançaram às 2h30 um ataque com drones contra a 5ª Frota do Bahrein, acrescentou a força de elite, que alertou para "respostas mais contundentes" caso as agressões continuem.