Irã afirma ter lançado mísseis contra navios dos EUA no mar de Omã, mas Washington nega

O exército iraniano anunciou, nesta sexta-feira (5), que lançou "mísseis de advertência" contra dois navios americanos no mar de Omã, embora Washington tenha negado o fato logo em seguida.

Em um comunicado divulgado pela agência de notícias estatal Irna, o exército afirmou que "os destróieres hostis DDG-103 e DDG-8 deixaram o mar de Omã e seguiram em direção ao oceano Índico (...) após o lançamento de mísseis de advertência", em uma data não especificada.

A decisão foi tomada "no âmbito da continuidade das operações para combater os atos ilegais (...) das forças navais terroristas dos Estados Unidos".

Mas o Comando Central dos EUA, que supervisiona as forças americanas no Oriente Médio, rejeitou imediatamente a informação.

"As forças iranianas NÃO atacaram nem dispararam contra navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos. Fazer isso seria uma violação flagrante do cessar-fogo", publicou o Comando Central na rede X.

As escaramuças nessa área minam o cessar-fogo com os Estados Unidos, em vigor desde 8 de abril.

O Irã bloqueou o estratégico Estreito de Ormuz em retaliação à ofensiva israelense-americana lançada contra seu território em 28 de fevereiro, o ponto de partida para uma escalada regional do conflito.

Os Estados Unidos impuseram um bloqueio a navios iranianos desde abril, após o fechamento do Estreito de Ormuz, por onde, antes do conflito, passava um quinto dos hidrocarbonetos do mundo.

Embora um cessar-fogo tenha sido acordado, o Irã e os Estados Unidos não conseguiram chegar a um consenso sobre os termos de um acordo que encerraria permanentemente a guerra, após décadas de hostilidades entre os dois países.