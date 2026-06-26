Irã afirma que responderá de forma "rápida e decisiva"  bombardeio dos EUA no Estreito de Ormuz

O Irã afirmou, nesta sexta-feira (26), que responderá de forma "rápida e decisiva" o ataque dos Estados Unidos a depósitos iranianos de mísseis e drones na região do Estreito de Ormuz.
De acordo com o g1, a TV estatal do Irã confirmou que a ameaça foi feita pela Guarda Revolucionária iraniana após o bombardeio dos EUA, nesta sexta.
O ataque norte-americano foi realizado após presidente Donald Trump classificar a ação do Irã com drones no Estreito de Ormuz, na quinta (25), como uma "violação estúpida" do cessar-fogo.
"Um dos drones atingiu em cheio o convés superior de um navio de carga grande e muito caro", enquanto outros três foram abatidos, publicou Trump em sua plataforma Truth Social, em aparente referência a um ataque contra uma embarcação ocorrido no dia anterior.
Ataques ocorrem após cessar-fogo
O ataque iraniano, na quinta-feira (25), ocorreu a 7,5 milhas náuticas (14 quilômetros) a sudeste de Dahit, uma localidade do Sultanato de Omã.
O incidente aconteceu mais de uma semana depois que Irã e Estados Unidos suspenderam bloqueios mútuos como parte de um memorando de entendimento destinado a pôr fim à guerra no Oriente Médio.
Cerca de 115 embarcações e 2,5 mil marinheiros foram evacuados do Estreito de Ormuz desde terça-feira, informou nesta sexta-feira o secretário-geral da Organização Marítima Internacional (OMI), agência vinculada à ONU, o panamenho Arsenio Domínguez.