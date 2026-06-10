Irã afirma que não deixará 'sem resposta nenhum ataque ou ameaça'

O chanceler do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta quarta-feira (10) que o exército iraniano não ignorará nenhuma agressão ou ameaça, depois que os Estados Unidos lançaram ataques contra o país após a derrubada de um de seus helicópteros no Estreito de Ormuz.

"Apesar de suas derrotas no campo de batalha, os Estados Unidos decidiram pôr à prova nossa determinação. Nossas poderosas Forças Armadas não deixarão sem resposta nenhum ataque ou ameaça. Saiam da nossa região se quiserem ficar em segurança", escreveu Araghchi no X após os ataques, que o presidente Donald Trump descreveu como uma retaliação pela aeronave atacada.