Irã afirma que não cobrará taxa de navios para passagem pelo Estreito de Ormuz por 60 dias

Estreito de Ormuz é rota crucial de petroleiros. AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / AFP/ISNA

Em meio às negociações por paz com os Estados Unidos, o Irã anunciou na madrugada desta sexta-feira (19) que não vai cobrar taxas para que navios atravessem o Estreito de Ormuz – um pontos centrais do conflito com os norte-americanos. A medida é válida pelos próximos 60 dias.

A informação foi divulgada pela agência estatal iraniana de notícias IRNA. Em comunicado, o Conselho Supremo de Segurança Nacional (SNSC, na sigla em inglês) afirmou que o país "arcará com os custos" no período.

A reabertura do Estreito de Ormuz é o quinto ponto previsto no acordo de cessar-fogo que Irã e Estados Unidos assinaram na quarta-feira (17) para encerrar o conflito no Oriente Médio. A expectativa é que as negociações entre os países sejam totalmente concluídas em 60 dias.

Segundo o SNSC, a Autoridade das Vias Navegáveis ​​do Golfo Pérsico divulgará informações sobre as operações e detalhes técnicos para a passagem dos navios pelo canal.

"Os navios devem passar pela rota no horário e local previamente anunciados, de forma que a possibilidade de tráfego possa aumentar gradualmente", diz trecho do comunicado.

Relembre o confronto

O conflito, iniciado em fevereiro, causou tensão no Oriente Médio e provocou impactos no restante do mundo.

O líder supremo Ali Khamenei foi morto na primeira onda de bombardeios. O Irã respondeu com mísseis e drones contra Israel, bases americanas e alvos em países do Golfo aliados de Washington.