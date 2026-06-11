Irã afirma que ainda não tomou decisão final sobre acordo; explosões são ouvidas perto de Ormuz

O Irã informou que ainda não tomou uma decisão final sobre um possível acordo com os Estados Unidos, segundo a agência de notícias IRNA, apesar das afirmações do presidente norte-americano Donald Trump. Enquanto as negociações não são finalizadas, novos bombardeios foram ouvidos na cidade costeira iraniana de Sirik, na entrada do Estreito de Ormuz.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, afirmou que o Irã não abrirá mão de suas "linhas vermelhas" nas negociações, ainda de acordo com a mídia estatal. Ele também afirmou que as informações sobre data e local para a assinatura do acordo permaneciam especulativas e que nada havia sido finalizado. Trump afirmou mais cedo que um memorando de entendimento poderia ser assinado, em território europeu, já no fim de semana.

Baghaei afirmou ainda que boa parte do texto em negociação já estava concluída, mas que os Estados Unidos mudaram suas posições repetidas vezes ao longo das conversas. Segundo fontes da Al-Hadath sobre o Irã, os negociadores trabalharão para alcançar um acordo político permanente dentro de 60 dias.

Na província de Hormozgan, moradores relataram ter ouvido uma explosão no mar, a cerca de dois quilômetros da costa de Sirik, segundo a agência Mehr. Não há confirmação sobre a origem do estrondo, mas a área fica próxima ao Estreito de Ormuz, trecho que tem registrado sucessivas trocas de ataques entre Estados Unidos e Irã.