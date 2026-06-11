Irã acusa EUA de crime de guerra ao atacar infraestrutura de água

O Ministério das Relações Exteriores do Irã republicou nesta quinta-feira, 11, um post do porta-voz da chancelaria iraniana, Esmaeil Baghaei, afirmando que os EUA cometeram um crime de guerra ao atingir os tanques de água potável no sul do Irã.

"A água é o pulso da vida - e os EUA estão deliberadamente mirando o sangue vital do povo iraniano", escreveu Baghaei na rede X. Segundo ele, o governo americano atacou a infraestrutura vital de água civil em Sirik e Hormozgan, destruindo dois reservatórios com uma capacidade combinada de 2.500 metros cúbicos que forneciam água potável para mais de 20.000 residentes.

"Isso não é dano colateral - é um crime de guerra calculado e uma flagrante violação dos direitos humanos e do direito internacional humanitário", enfatizou ele. "Os EUA devem ser responsabilizados por cometerem tais ataques brutais sistemáticos contra a infraestrutura que sustenta a vida civil".