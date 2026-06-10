Inflação permanece estável na China em maio

O índice de preços ao consumidor na China permaneceu estável em maio, com a tendência de queda nos preços da energia, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (10).

Ao mesmo tempo, a crescente demanda por produtos tecnológicos ligados à inteligência artificial (IA) provocou um aumento nos preços de fábrica pelo terceiro mês consecutivo.

O índice de preços ao consumidor (IPC), um indicador-chave da inflação, foi de 1,2% em termos anuais em maio, o mesmo nível de abril, segundo o Departamento Nacional de Estatísticas (DNE).

O número permaneceu abaixo da meta de inflação do governo, de 2% para o ano.

Na comparação mensal, o IPC caiu 0,1% em maio, revertendo a alta de 0,3% registrada em abril, "principalmente devido às mudanças nos preços da energia e dos serviços", indicou em comunicado Dong Lijuan, diretor de estatísticas do DNE.

Ele citou o caso da gasolina, que subiu 12,6% em abril, mas que em maio recuou 0,3%.

Já o índice de preços ao produtor, que mede a inflação no atacado, alcançou 3,9% em termos anuais, acima dos 2,8% de abril.

Este é o aumento mais expressivo desde julho de 2022, quando alcançou 4,1% em termos anuais.

O aumento foi motivado por "fatores como o incremento da demanda em alguns setores domésticos e a transmissão das flutuações dos preços internacionais das commodities", explicou Dong no comunicado.