Inflação nos EUA subiu para 4,2% em maio, o nível mais alto em três anos

A inflação disparou novamente no mês passado nos Estados Unidos, atingindo 4,2% em relação ao ano anterior, o nível mais elevado em quase três anos, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (10).

O Índice de Preços ao Consumo (IPC) havia registrado alta de 3,8% em abril, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Esse aumento se explica, em grande parte, pela alta nos preços da gasolina devido à guerra no Oriente Médio.

O índice de 4,2% para maio é o mais alto desde abril de 2023, segundo dados oficiais.

Os dados de maio mostram que os preços da energia subiram 23,5% em comparação com o mesmo período do ano passado, com um aumento de 40,5% na gasolina.

Os preços dos alimentos subiram significativamente pelo segundo mês consecutivo, 2,7%.

A inflação subjacente - excluindo energia e alimentos - também aumentou em maio, para 2,9% em relação ao ano anterior, ante 2,8% em abril.

A pressão sobre os preços começou após o início da guerra comercial contra o Irã, iniciada por Donald Trump e Israel em 28 de fevereiro.

Como resultado do conflito, o Irã bloqueou o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial.

No início do ano, a inflação nos Estados Unidos permaneceu estável, em 2,4% tanto em janeiro quanto em fevereiro.

Segundo um relatório publicado na semana passada, os salários subiram, em média, 3,4% em maio em comparação com o mesmo período do ano anterior, ficando abaixo da taxa de inflação.

Com as eleições de meio de mandato a poucos meses de distância, em novembro, o governo Trump afirma que os efeitos da guerra serão temporários.