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"Não importa a cor da pele, idioma ou país, todos estamos em comunhão com Cristo": multidão acompanha celebração do papa Leão XIV na Sagrada Família, em Barcelona

O Pontífice abençoou a torre mais alta da icônica basílica na noite desta quarta-feira (10) após missa solene

Anderson Aires

Direto de Barcelona, Espanha*

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