Mundo

Em investigação
Notícia

Incêndio em resort no Caribe deixa uma turista morta; 1,7 mil pessoas são evacuadas às pressas 

Chamas consumiram parte da estrutura coberta por palha no  empreendimento localizado em Bayahibe, um dos destinos turísticos mais procurados da costa sudeste da República Dominicana

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS