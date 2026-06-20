Incêndio em resort no Caribe deixa uma turista morta; 1,7 mil pessoas são evacuadas às pressas 

Um incêndio de grandes proporções atingiu um resort de luxo na República Dominicana e matou uma turista italiana, na sexta-feira (19). De acordo com autoridades locais, cerca de 1,7 mil pessoas precisaram ser evacuadas às pressas do Viva Dominicus Beach by Wyndham, localizado em Bayahibe, um dos destinos turísticos mais procurados da costa sudeste do país. As informações são do g1.

A vítima foi identificada pelo serviço de emergência DAEH como Francesca Valentino, 46 anos. Outras seis pessoas receberam atendimento médico no próprio local, e três foram encaminhadas a unidades de saúde.

Uma densa coluna de fumaça escura tomou a costa caribenha, enquanto as chamas se alastraram com rapidez sobre a estrutura do resort, consumindo áreas inteiras, sobretudo aquelas cobertas por telhados de palha, material característico da arquitetura da hospedagem.

De acordo com o Centro de Operações de Emergência (COE) da República Dominicana, avaliações preliminares indicam que o vento e a presença de material inflamável na cobertura do hotel contribuíram para a rápida propagação do incêndio. As causas que deram início ao fogo ainda estão sob investigação.

Os turistas evacuados foram realocados para outros hotéis e alojamentos na região, segundo o COE. O incêndio já foi controlado, e o Viva Dominicus Palace, outro resort da mesma rede situado nas proximidades, não foi atingido pelas chamas, permanecendo em operação normal.