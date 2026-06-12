Imprensa iraniana diz que Teerã vai manter enriquecimento de urânio em qualquer acordo com EUA

A agência de notícias iraniana Irna afirmou, nesta sexta-feira (12), que a República Islâmica deve manter o direito de enriquecer urânio em qualquer acordo final com os Estados Unidos após 60 dias de negociações.
"O Irã negociará sobre o programa nuclear unicamente no âmbito dos princípios fundamentais da República Islâmica, e questões como o direito do Irã de enriquecer urânio e a conservação do material enriquecido (...) serão enfatizadas para visar sua inclusão no acordo final", segundo a Irna.
* AFP