Imprensa iraniana diz que Teerã não cederá controle de Ormuz

A agência de notícias iraniana Irna afirmou nesta sexta-feira (12) que Teerã não cederia o controle do estratégico Estreito de Ormuz como parte do projeto de acordo com os Estados Unidos, que pretende acabar com a guerra no Oriente Médio.

"O Irã não assume, neste texto, nenhum compromisso de ceder a gestão do estreito, nem de restaurar as condições que existiam antes da agressão militar americana e israelense", segundo a Irna, que descreveu "as linhas gerais do texto atual" que está sendo finalizado.