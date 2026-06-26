Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela após terremotos; veja vídeo

Os terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram o norte da Venezuela na quarta-feira (24) deixaram cenário de devastação, com prédios colapsados, especialmente em La Guaira, uma cidade costeira a cerca de 30 quilômetros de Caracas.

Imagens aéreas dão noção dos estragos. O que se vê são estruturas no chão ou danificadas (veja acima). Números atualizados apontam para mais de 50 mil desaparecidos, 920 mortes confirmadas e pelo menos 2.980 feridos.

O primeiro terremoto ocorreu às 19h04min (horário de Brasília), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Quase um minuto depois, ocorreu o segundo, de magnitude 7,5, o mais forte a atingir a Venezuela desde 1900.

A força dos terremotos foi sentida até mesmo na Colômbia. Desde então, foram registrados mais de 130 tremores secundários. A Venezuela é um país de atividade sísmica, mas um grande terremoto não era registrado desde 1997.

Ajuda internacional

Quase 48 horas após os terremotos, equipes internacionais de busca e resgate de pelo menos 17 países estão se mobilizando para prestar assistência.

Equipes de resgate de El Salvador, México, Colômbia e Equador já estão no país. A imprensa venezuelana também noticiou a chegada de equipes e suprimentos do Chile e da Suíça.

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Estragos

La Guaira foi reduzida a pó. O que antes eram edifícios agora são montes de areia e escombros (veja vídeo acima). Familiares, vizinhos e voluntários tentam lidar com a destruição como podem, mas precisam de maquinário especializado para cortar vergalhões de aço ou mover blocos pesados ​​de escombros.



— Precisamos de maquinário... de gente— gritou um grupo de vizinhos diante de um prédio desabado na região.