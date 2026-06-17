IA vai ser bom por um lado, mas deixar alguns milhões de desempregados, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 17, que deseja saber se os países estão preparados para contornar a onda de desemprego que pode ocorrer com o avanço da inteligência artificial (IA). A fala do presidente foi feita durante coletiva de imprensa após reunião da cúpula do G7, em Évian-les-Bains.

"A inteligência artificial vai ser ótima por um lado, mas ela vai deixar alguns milhões de pessoas desempregadas. Eu quero saber se os Estados estão preparados para assumir a responsabilidade de quem vai tomar conta desse povo, porque vamos ter um exército de excluídos", afirmou o presidente.