Hungria bate novo recorde de calor com 42ºC

A Hungria bateu um novo recorde de calor nesta terça-feira (30) com uma temperatura de 42°C, superando a marca anterior de 41,9°C, registrada em 2007, informou o serviço meteorológico do país.

Os termômetros chegaram aos 42°C em Szécsény, no norte da Hungria, perto da fronteira com a Eslováquia, informou o HungaroMet em um vídeo publicado no Facebook.

"Os dados preliminares indicam que foram superados tanto o recorde nacional de temperatura máxima quanto o da capital", afirmou no vídeo a meteorologista Anna Kuntar-Molnar.

A temperatura em Budapeste chegou a 41°C, superando o recorde de 40,7°C, registrado na capital húngara em 2007, destacou, acrescentando que "o ar ainda poderia esquentar mais".

Assim como grande parte da Europa, a Hungria enfrenta uma intensa onda de calor e se encontra no nível mais alto de alerta desde o fim de semana.

O primeiro-ministro húngaro, Peter Magyar, instou reiteradamente a população a moderar o consumo de água e evitar qualquer uso não essencial.

Mais de 120 localidades em toda a Hungria impuseram restrições ao uso de água, pois a onda de calor aumentou drasticamente a demanda.

Magyar também decretou trabalho remoto no setor público na segunda e nesta terça-feira, na medida do possível, e pediu que o setor privado adote a mesma iniciativa ou que reduza as jornadas.