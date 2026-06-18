Homem abre fogo na Times Square, em Nova York, causa correria e é preso

Um homem foi preso por realizar disparos com arma de fogo na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (18). Os disparos provocaram correria e confusão em um dos locais mais movimentados da cidade norte-americana. Até o momento, não há informação sobre feridos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os disparos são ouvidos, levando pessoas a correrem pelas ruas. A Times Square tem sido utilizada como local de encontro para torcedores de diferentes países, incluindo brasileiros, durante a Copa do Mundo.

De acordo com o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), agentes foram acionados por volta das 16h30min (horário de Brasília) para atender a uma ocorrência de tiroteio no cruzamento da West 44th Street com a 7ª Avenida. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem efetuando disparos. Ele foi detido, e uma arma de fogo foi apreendida.

Imagens divulgadas pela agência Reuters mostram policiais inspecionando marcas de tiros em um veículo. Até o momento, não há registro de feridos, segundo a corporação, que segue investigando o caso.

Mais cedo, o sistema de alertas da polícia havia informado sobre “atividade policial” em um ponto próximo à Times Square. Em publicação na rede social X, as autoridades orientaram a população a evitar a região devido a bloqueios de vias, impacto no trânsito e presença de equipes de emergência nas imediações da West 45th Street com a 8ª Avenida, em Manhattan.