Hezbollah diz que repeliu força israelense no sul do Líbano

O grupo islamista Hezbollah informou nesta segunda-feira (15) que repeliu uma força israelense que tentava "avançar" no sul do Líbano, apesar de um acordo entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio em todas as frentes.

Combatentes do grupo usaram foguetes e drones para bloquear uma força israelense composta por uma escavadeira e dois tanques Merkava. A força "avançava" nas imediações da localidade de Kfar Tebnit, perto da cidade de Nabatieh, informou o Hezbollah.

Em outro comunicado divulgado na noite de hoje, o grupo pró-Irã acrescentou: "O exército inimigo reagrupou suas forças nas proximidades da área do posto de fronteira e enviou uma unidade blindada composta por cinco tanques Merkava e quatro veículos. Os mujahedins da Resistência Islâmica os atacaram com foguetes e projéteis de artilharia, e os confrontos continuavam."

Mais cedo, um drone israelense atacou um carro na mesma área e matou o motorista, informou a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA), sobre o primeiro ataque fatal registrado desde o anúncio do acordo.

Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, ressaltou que houve menos confrontos hoje. "Acabamos de receber informações atualizadas dos nossos colegas de manutenção da paz da Unifil, segundo os quais, da 0h às 16h locais, a Força observou uma diminuição da violência e do fogo cruzado, registrando 133 trajetórias de projéteis e dois ataques aéreos atribuídos às Forças de Defesa de Israel. Nesse período, não foram reportadas trajetórias do Hezbollah nem de atores não estatais", informou.

Os detalhes do acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio não foram divulgados, mas tanto o Irã quanto o mediador, Paquistão, disseram que ele inclui o Líbano.

Uma fonte oficial afirmou à AFP que "o Líbano não foi informado sobre os termos do acordo nem sobre o horário do cessar-fogo".