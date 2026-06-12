Hezbollah afirma ter combatido contra Exército israelense no sul do Líbano

O movimento libanês pró-Irã Hezbollah afirmou nesta sexta-feira (12) que seus combatentes enfrentaram forças israelenses que avançavam em direção a uma cidade no sul do Líbano, próxima à fronteira entre os dois países.

Por sua vez, o Exército israelense fez um apelo para a evacuação de três vilarejos no sul do Líbano.

A agência estatal libanesa Agência Nacional de Informação relatou uma série de ataques, inclusive em áreas não incluídas no aviso israelense.

O grupo apoiado pelo Irã informou em um comunicado que seus milicianos haviam atacado, na noite de quinta-feira, tropas israelenses que avançavam em direção a Majdal Zoun - situada a cinco quilômetros da fronteira - com "salvas repetidas de foguetes", o que "os obrigou a se retirar".

Posteriormente, informou que havia enfrentado, nesta sexta-feira, soldados que avançavam pela mesma área, "atacando-os com armas leves e de médio calibre, bem como com foguetes".

Também reivindicou outros ataques contra tropas israelenses no sul do país.

O Líbano foi arrastado para a guerra em 2 de março, quando o Hezbollah atacou território israelense em apoio ao Irã. Desde então, Israel tem bombardeado seu vizinho tendo como alvo o movimento xiita, que, por sua vez, tem atacado o norte de seu território e as posições que Israel ocupa no sul do Líbano.

As operações israelenses no Líbano causaram a morte de mais de 3.700 pessoas, segundo as autoridades libanesas.