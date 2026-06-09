Helicóptero dos EUA cai próximo ao Estreito de Ormuz, diz jornal norte-americano

Um helicóptero do exército dos Estados Unidos caiu próximo ao Estreito de Ormuz, no Oriente Médio, área central do conflito do país com o Irã, na segunda-feira (8). A informação é do jornal norte-americano The New York Times.

Ainda não há detalhes sobre o que causou a queda da aeronave. Os dois tripulantes foram resgatados em segurança.

O helicóptero, modelo Apache, é a primeira aeronave do exército norte-americano que caiu no Oriente Médio desde o início do conflito dos Estados Unidos com o Irã, em 28 de fevereiro, conforme o New York Times.

O governo dos Estados Unidos e o exército norte-americano ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

Negociações por paz

Na noite de segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o acordo de paz com o Irã pode ser concluído em "dois ou três dias".