Helicóptero dos EUA cai próximo ao Estreito de Ormuz, diz jornal norte-americano

Um helicóptero do exército dos Estados Unidos caiu próximo ao Estreito de Ormuz, no Oriente Médio, área central do conflito do país com o Irã, na segunda-feira (8). A informação é do jornal norte-americano The New York Times.
Ainda não há detalhes sobre o que causou a queda da aeronave. Os dois tripulantes foram resgatados em segurança.
O helicóptero, modelo Apache, é a primeira aeronave do exército norte-americano que caiu no Oriente Médio desde o início do conflito dos Estados Unidos com o Irã, em 28 de fevereiro, conforme o New York Times.
O governo dos Estados Unidos e o exército norte-americano ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.
Negociações por paz
Na noite de segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o acordo de paz com o Irã pode ser concluído em "dois ou três dias".
— Estamos na fase final do que será um acordo muito, muito bom — declarou para jornalistas ao deixar o Madison Square Garden, em Nova York, onde acompanhou o terceiro jogo das finais da NBA. O Knicks, time de Trump, foi derrotado pelo Spurs.