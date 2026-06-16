Hegseth se reúne com membros da Otan para reforçar necessidade de gastos maior com defesa

O secretário da guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, viajará nesta quarta-feira, 17, para participar da reunião ministerial de Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Bruxelas.

Na viagem, o secretário abordará a necessidade urgente de os aliados da Otan assumirem a responsabilidade principal pela defesa convencional do continente europeu, aumentando os gastos com defesa para 5% do Produto Interno Bruto (PIB), impulsionando a produção da base industrial de defesa e mobilizando forças de combate, segundo comunicado do departamento americano.

Os EUA estão pedindo à Europa para que canalize mais equipamento militar para uma crise, segundo à Bloomberg. O encontro ocorrerá em meio à discussão dentro da Otan de alternativas para fazer frente à diminuição da presença dos americanos no continente europeu.