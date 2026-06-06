Guarda Revolucionária do Irã diz ter atacado 'bases inimigas' no Golfo

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou neste sábado (6) que atacou "bases inimigas" no Golfo, pouco depois de os Estados Unidos bombardearem instalações de radares na república islâmica.

Em um comunicado divulgado pela televisão estatal Irib, o exército ideológico do Irã afirmou que "bases inimigas na região foram atingidas por mísseis aéreos".

Kuwait e Bahrein, dois países que abrigam importantes instalações militares americanas, informaram minutos antes que foram obrigados a ativar alertas aéreos.