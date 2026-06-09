Grupo GSK compra Nuvalent, especializada em oncologia, por US$ 10,6 bilhões

O grupo farmacêutico britânico GSK anunciou nesta terça-feira (9) a compra da americana Nuvalent, especializada em terapias contra o câncer, por 10,6 bilhões de dólares (55 bilhões de reais).

A Nuvalent, com sede em Boston e cotada na Nasdaq, é especializada no desenvolvimento de terapias oncológicas de precisão.

A operação permitirá que a GSK adquira três produtos em desenvolvimento contra o câncer de pulmão, considerados promissores, informou o laboratório em um comunicado.

Dois deles, chamados zidesamtinib e neladalkib, "podem ser lançados ainda este ano se forem aprovados pela FDA", a agência que regulamenta os medicamentos nos Estados Unidos, e oferecer "novas opções terapêuticas importantes aos pacientes que sofrem" duas formas específicas de câncer de pulmão, destacou Luke Miels, CEO da GSK.

Em abril, a GSK anunciou um aumento de 7% no lucro no primeiro trimestre, a 1,73 bilhão de libras (2,3 bilhões de dólares, 11,94 bilhões de reais), impulsionado por seus medicamentos contra o câncer e doenças respiratórias.