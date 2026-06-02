Greve geral em Portugal provoca cancelamento de voos no Brasil; veja quais 

Aeroporto de Lisboa orienta os passageiros a consultarem o status dos voos antes de sair de casa. Vinci Airports / Divulgação

Uma greve geral prevista para quarta-feira (3) em Portugal deve impactar passageiros que viajam entre o Brasil e o país europeu. Os reflexos nas operações aéreas começam já nesta terça-feira (2).

Diante da paralisação, o Aeroporto de Lisboa orienta os passageiros a consultarem o status dos voos antes de sair de casa. Em comunicado, o terminal recomenda a verificação junto às companhias aéreas antes do deslocamento.

Voos afetados

TAP

A TAP Air Portugal informou que vai operar apenas 79 voos de toda sua malha aérea durante o período de serviços mínimos definidos para a greve. As demais operações previstas para 3 de junho serão canceladas.

Nas rotas entre Brasil e Portugal, a companhia manterá 16 voos nos dias 2 e 3. O voo que sai de Porto Alegre está mantido.

Saindo de São Paulo estão mantidos os voos:

TP82 e TP88 , nos dois dias

, nos dois dias TP89 , de Lisboa para Guarulhos , em 3 de junho

, de , em 3 de junho TP94, de São Paulo ao Porto, em 2 de junho

Saindo do Rio de Janeiro estão mantidos os voos:

TP72 e TP74 , entre Galeão e Lisboa nos dois dias

, entre nos dois dias TP73, de Lisboa para o Galeão, no dia 3.

Também foram mantidos os seguintes voos :

TP12 , saindo de Recife

, saindo de Recife TP48, saindo de Belém

saindo de Belém TP58, saindo de Brasília

saindo de Brasília TP104, saindo de Belo Horizonte

saindo de Belo Horizonte TP118, saindo de Porto Alegre

Azul

A Azul Linhas Aéreas anunciou o cancelamento de quatro voos entre os dois países:

AD8750 e AD8900 , de Campinas (Viracopos) para Lisboa, no dia 2 de junho

, de Campinas (Viracopos) para no dia 2 de junho AD8751 e AD8901, de Lisboa para Campinas, no dia 3 de junho

De acordo com a empresa, os passageiros afetados estão sendo comunicados individualmente.

Latam

A Latam Airlines também cancelou quatro voos entre São Paulo e Lisboa:

LA8146 e LA8148 , de Guarulhos para Lisboa, em 2 de junho

e , de Guarulhos para Lisboa, em 2 de junho LA8147 e LA8149, de Lisboa para Guarulhos, em 3 de junho

A companhia oferece alternativas como remarcação sem multa, alteração de destino e reembolso integral.

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Greve geral

A paralisação foi convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses em protesto contra proposta de reforma trabalhista enviada ao Parlamento em maio. Sindicatos afirmam que as mudanças podem precarizar as relações de trabalho, ampliando contratos temporários e alterando regras de jornada.

O governo português, por sua vez, sustenta que a medida busca aumentar a competitividade das empresas e modernizar o mercado de trabalho.