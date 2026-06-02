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Greve geral em Portugal provoca cancelamento de voos no Brasil; veja quais 

TAP, Azul e Latam recomendam consulta prévia ao status da viagem. Paralisação acontece em protesto contra proposta de reforma trabalhista 

Zero Hora

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